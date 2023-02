Cresce il progetto Sprint Altre tre attività a marzo

Dopo il successo del primo corso sportivo Video Dance, in svolgimento alla scuola media Carlo del Prete, il progetto Sprint prosegue fino all’estate con tre nuovi corsi dedicati ai nostri ragazzi.

Sono pertanto aperte le Iscrizioni per i percorsi sportivi gratuiti di boxe, skate, calcio balilla, rivolti ad adolescenti. I corsi sono in partenza dal mese di marzo a Lucca.

Il progetto Sprint è finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e gode del patrocinio del Comune di Lucca e nasce proprio dall’idea che lo sport debba essere per tutti e che si possa andare a promuovere il benessere dei giovani attraverso una proposta di attività legata al divertimento.

Questo perché non sempre lo sport viene vissuto come momento di svago, come tempo libero o liberato dalle pressioni quotidiane. L’agonismo, praticato ed incoraggiato già ad età prescolari, costituisce infatti fonte di ulteriore stress e di allontanamento dallo sport.

Sprint promuove l’attività sportiva di base, accessibile a tutti i livelli. Vuole portare i ragazzi a vivere un’esperienza motoria di gruppo, soprattutto per chi, anche a seguito della pandemia vissuta negli ultimi anni, ha interrotto o mai iniziato un percorso sportivo, col rischio di sedentarietà, col rischio ancor maggiore di un isolamento e un “ritiro” decisamente più pericoloso.

Ripartire si può, se il primo passo da compiere non è troppo difficile, se quello che intravedo mi appassiona, se sono in compagnia, se sono incoraggiato e non mi sento giudicato.

Ecco l’idea e il bisogno da cui nasce Sprint, prima ancora che (far) fare sport.

Per la buona riuscita del progetto, gli organizzatori hanno ritenuto cruciale dar vita ad una azione di rete tra soggetti significativi che sul territorio si occupano di educazione, formazione e sport a vario titolo, col fine della promozione costante nei giovani dell’attività motoria non agonistica.

A settembre partirà infatti un percorso di aggiornamento rivolto ad istruttori sportivi sul tema della leadership motivante.

Si prevede una manifestazione conclusiva con esibizioni dei vari partecipanti rivolta alla cittadinanza, a maggiogiugno.

Per info e iscrizioni: zefiroformazione.it; viale Carlo Del Prete 347a, telefoni: 0583- 1386251 o 344 227 0525; e-mail: [email protected] o [email protected]