"Creato, speranza e pace" a Lucignana

All’interno del "Tempo del Creato", cioè il mese dedicato all’ecologia integrale, viene proposta un’esperienza a Lucignana (e località limitrofe) sabato 27 settembre. Si tratta di un pomeriggio itinerante che vuole intrecciare "Creato, speranza e pace", come recita il titolo dell’iniziativa.

La Diocesi ha concordato tutto con le persone che quel territorio stesso lo vivono, ci lavorano e ci investono: dando visibilità anche ad aziende locali legate all’ambiente. Infatti, insieme al coordinamento diocesano per il "Tempo del Creato", tutto è stato organizzato con il gruppo di pastorale sociale della comunità parrocchiale di Coreglia Antelminelli, di cui Lucignana fa parte, e questo confronto ha permesso poi di mettere in rete varie realtà imprenditoriali soprattutto gestite da giovani.

La prima tappa, intitolata "Custodire e coltivare" è in località Castello, intervengono: Federico Martinelli dell’azienda agricola "Martinelli" (Vitiana), Federico Frugoli e Maruska Gonnella dell’azienda agricola "La Fragola" (Lucignana), Lia Agostini dell’azienda agricola "La Ferriera" (Piastroso). Modera: don Giuseppe Andreozzi, parroco. La seconda tappa è alle ore 17,15 e si intitola "Creato, speranza e pace": si tiene presso Libreria Sopra la Penna. Su "Fraternità ed ecologia integrale" porta la sua testimonianza don Massimo Lombardi, missionario fidei donum diocesano a Rio Branco (Amazonia, Brasile); su "La terra dono di Dio" interviene mons. Leonardo Della Nina (Vicario generale della Diocesi di Lucca). Modera: don Simone Giuli, Direttore Caritas diocesana. Terza tappa ore 18.30 con "Terre buone", apericena presso la Canonica di Lucignana con prodotti tipici locali.

"Questo appuntamento nasce con la volontà di fare una riflessione sul nostro ambiente fatto di posti belli come a volte abbandonati – spiegano i promotori – e capire cosa spinge dei giovani a investire in agricoltura, pastorizia e apicoltura".