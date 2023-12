Covid, ‘triste‘ primato lucchese. La Provincia con più contagi

Teniamo ancora stretto un triste primato: in regione Lucca è la provincia con il tasso più alto di contagi Covid, esattamente 47.104 casi ogni 100 mila abitanti come certifica la Regione, seguita da Livorno e poi Pisa. Purtroppo la lista delle morti in qualche modo connesse al virus si allunga: sono 38 a livello regionale di cui 19 uomini e 19 donne con un’età media di 82.7 anni. E di questi 3 sono a Lucca. In generale negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 3.456 nuovi casi di Covid-19: 1.010 confermati con tampone molecolare e gli altri 2.446 con test rapido. Sempre su base regionale ad oggi sono ricoverate in ospedale 582 persone (31 in meno rispetto alla settimana precedente, meno 5.1%), di cui 14 (7 in meno, meno 33.3%) si trovano in terapia intensiva.