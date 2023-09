Covid, quando è consigliato il vaccino. “Sì ai fragili, no se malati di recente“

Lucca, 27 settembre 2023 – E ora che il gong è suonato, e ci troviamo alle porte della nuova campagna vaccinale anti Covid, che scatterà ufficialmente il 2 ottobre, qual è la decisione più saggia da prendere? Vaccino sì o no? A chiarirci le idee è il presidente dell’Ordine provinciale dei medici, dottor Umberto Quiriconi.

“Partiamo da una premessa: è caduta l’obbligatorietà – sottolinea –. Il vaccino in arrivo in questi giorni viene raccomandato ad alcune categorie di anziani over 65, ai pazienti fragili, immunodepressi e soggetti con malattie croniche. Sarà abbinato all’antinfluenzale. Due vaccini distinti, uno a Rna e l’altro tradizionale per l’influenza, ma potranno essere somministrati in un’unica seduta“.

Dottor Quiriconi, ma se ci si è già ammalati occorre comunque fare il vaccino?

“Sicuramente in quel caso è bene lasciar intercorrere un certo periodo di tempo“.

Quanto?

“Direi almeno quattro mesi. In particolare se si è contratto il virus da metà estate a oggi, quindi la nuova variante, direi che la vaccinazione non è opportuna. Invece se abbiamo avuto il Covid a primavera o prima, si è trattato della variante precedente e la vaccinazione è consigliabile“.

In un modo o nell’altro non riusciremo mai a toglierlo di torno questo Covid?

“Era ciò che era stato ampiamente previsto dagli epidemiologi. Resta ma si trasforma in forme più attenuate e più contagiose“.

I numeri danno i contagi in rialzo, ma è d’accordo che si tratta di dati sottostimati?

“E’ chiaro che di fronte a una sintomatologia lieve o assente magari il tampone non viene fatto e quindi non si può avere la conferma della malattia, nè l’inserimento nelle statistiche“.

In caso invece di Covid accertato come ci si dovrebbe comportare con il lavoro?

“Ci vuole soprattutto senso di responsabilità. Se si svolge una professione a stretto contatto con i soggetti fragili, e penso ad esempio proprio a medici e operatori sanitari, sarebbe saggio astenersi dal lavoro. Altrimenti si rischia di contagiare chi è già alle prese con un’altra malattia. E’ questione di senso di responsabilità, come dicevo“.

I report regionali ci assegnano il record di provincia a più alto tasso di contagi, c’è da preoccuparsi?

“Direi che l’importante non è quel numero, piuttosto tenere d’occhio il vero parametro che è l’occupazione dei posti letto nel reparto di malattie infettive del nostro ospedale. Questo dà il vero polso della situazione. E a quanto mi risulta al San Luca la situazione è sotto controllo, ed è ciò che davvero conta“.

Laura Sartini