Covid, emergenza finita Luchi: “Rianimazione vuota“

Una notizia felicemente cristallizzata dal tempo intercorso. A informarne è il primario di Malattie Infettive al San Luca, il dottor Sauro Luchi. “Sono circa 5-6 mesi che al San Luca non abbiamo più casi Covid in rianimazione“. Un capitolo che, dita incrociate, si chiude: non ci sono più aggravamenti a causa del virus che ha scatenato la pandemia e che ci ha tenuti ostaggio per anni.

“Ci capita semmai – fa sapere il primario – di avere 3-4 casi in degenza, di solito si tratta di persone che si curano per altro e che scopriamo positivi al tampone“. Dunque il virus, come annunciato qualche giorno fa dall’Organizzazione mondiale della sanità, anche nella nostra città si fa decisamente più mansueto, pronto a restare anche formalmente entro i “binari“ dell’influenza stagionale. Non c’è più impatto sul nostro sistema ospedaliero a tre anni circa da quell’11 marzo di tre anni fa quando l’Oms descrisse per la prima volta lo scoppio globale del Covid come una pandemia. Il bilancio rimane pesantissimo. Nella nostra regione i morti dall’inizio della pandemia sono 11.617: 3.684 nella Città metropolitana di Firenze, 947 in provincia di Prato, 1.038 a Pistoia, 717 a Massa Carrara, 1.068 a Lucca, 1.291 a Pisa, 872 a Livorno, 750 ad Arezzo, 653 a Siena, 426 a Grosseto. Vanno aggiunte 171 persone decedute sul suolo toscano ma che erano residenti fuori regione.

Il tasso di mortalità per Covid-19 (numero di deceduti rapportato alla popolazione) è, fa sapere la Regione, pari a 317,1 ogni 100 mila residenti, contro il 319,8 della media italiana (dato aggiornato a due giorni fa). La Toscana è ottava tra le regioni. Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (380,4 ogni 100 mila abitanti), seguita da Firenze (373,2) e Prato (366,9), mentre il più basso è a Grosseto (196,3). Per quanto riguarda invece il contagio con gli ultimi casi, i positivi dall’inizio dell’emergenza salgono a quota 426.379 in regione, di cui 173.654 soltanto a Lucca. Secondo l’ultimo report sono stati 157 i casi di positività registrati in Regione, numeri infinitesimali rispetto ai momenti di picco pandemico di cui siamo stati testimoni.

L.S.