Covid ancora tra noi Oltre mille casi nell’ultima settimana Lucca a quota 108

Il Covid rialza la testa. Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 1.104 nuovi casi (108 in più solo a Lucca). Il numero dei contagiati rilevati in regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.611.662. A oggi in 1.481 risultano ancora positivi. Sono ricoverate 174 persone (46 in più rispetto alla settimana precedente, più 35.9%), di cui 3 in terapia intensiva. In 1.307 sono in isolamento a casa.