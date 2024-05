“Costi ridotti? Metro non verserà gli incassi“

"Non ho bisogno di "visibilità" e alla mia età penso solo alle medicine che devo prendere per vivere il più a lungo e meglio possibile". Marco Chiari usa l’arma dell’ironia per replicare all’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani. La questione che divide i due ex compagni di partito in Fratelli d’Italia è quella del parcheggio interrato fuori Porta Santa Maria. Per Chiari, i conti continuano a non tornare. "Appare veramente strano che si “sparino“ cifre in libertà – spiega – senza che esistano un piano di fattibilità tecnica ed economica, studi esatti sulla fattibilità idrogeologica, un progetto esecutivo, capitolati lavori, una relazione di sostenibilità dell’opera... In ogni caso, a conti fatti, anche con 16 milioni di spesa, il costo a posto auto supera abbondantemente la media europea. Mi risulta che Metro srl abbia già dichiarato che, dovendosi sobbarcare una spesa così ingente, si troverà costretta a non versare al Comune, per anni, i proventi derivanti da tutti i parcheggi sul territorio e gestiti direttamente".