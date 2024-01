Così il Polo Fiere diventa discoteca. Festa inedita per duemila giovani “Sabato è stata una prova riuscita“

Discoteca o Polo Fiere? I due mondi non sono più così distanti. Il diavolo e l’acqua santa per una volta fanno pace e trovano sintesi perfetta nella serata di pura musica e divertimento che si è svolta sabato appunto al Polo Fiere di Sorbano. “Più bella cosa non c’è – commentano gli organizzatori, “Balla Italia“, pubblicando le foto che testimoniano il successo –. Duemila cuori che battono al ritmo delle nostre canzoni. Se questo è un sogno non svegliateci“. E’ stato dunque solo un sogno ? Domanda lecita dopo la chiusura dell’ultimo locale a chilometro zero, il Kuku ex Pianeta Rosso che ha lasciato posto a un supermercato. La rivolgiamo a Nicola Lucchesi, presidente di Lucca Crea.

“La serata di sabato è stata senza dubbio una prova significativa, dopo quella di circa dieci anni fa di una festa simile in occasione dei Comics. Direi superata, con tanti giovani che si sono divertiti in maniera sana e educata. Non ci sono stati problemi di parcheggio nè di spazio“.

Quindi potrebbe essere un’occasione, è il caso di dire, apripista?

“Sono valutazioni da fare con il tempo. In questo caso abbiamo esaminato il progetto che ci è stato proposto, ci è sembrato molto positivo, e così abbiamo concesso la locazione del locale agli organizzatori della festa“.

Ma si potrà ripetere?

“Perchè no, nelle date libere dagli impegni del Polo Fiere. E’ una possibilità che possiamo valutare di fronte a imprenditori interessati e seri come è avvenuto in questo caso. E’ importante però che ci sia il rispetto della progettualità del Polo Fiere. Il divertimento sano, con progetti da noi vagliati anche sotto il profilo etico, può effettivamente rispondere a questo“.

E sarebbe una tranquillità doppia per le famiglie

“Non è difficile comprendere l’apprensione di una famiglia che vede i figli giovani macinare chilometri di notte per passare una serata in musica e ballare. Una volta certo non era così. Gli ex giovani hanno avuto la Casina Rossa, il Green Ship, il Pianeta Rosso, il Golden Boy. C’era la scelta. Sarebbe bello, indubbiamente, poter offrire questa opportunità“.

Anche a corrente alternata, no? Ovvero quando avete date libere.

“Sì, al momento è più facile nei mesi invernali, quando il Polo Fiere è meno utilizzato. Una valutazione senz’altro da fare“.

Laura Sartini