”Così ho ricostruito la storia degli ebrei castelnuovesi“

Il professor Oscar Guidi, castelnuovese doc, già vicesindaco e dirigente scolastico dallo scorso settembre in pensione, tre lauree, quasi una ventina di pubblicazioni di grande interesse che spaziano dall’archeologia all’antropologia culturale, alla storia contemporanea, insieme a numerosi articoli e collaborazioni a riviste specializzate, è con Silvia Quintilia Angelini e Paola Lemmi, autore dell’interessante libro da cui è tratto il docufilm.

Com’è iniziato il tutto?

"La scoperta di questa vicenda fu per me casuale. Nonostante sin da piccolo avessi ascoltato, in famiglia e non solo, racconti relativi alla guerra, allo sfollamento, ai bombardamenti, ai soldati, nessuno mi aveva mai parlato della presenza ebraica a Castelnuovo in quegli anni. Lo stesso dicasi con riferimento a pubblicazioni, giornali, riviste o libri. Una vicenda quasi rimossa. All’inizio degli anni ’90, mentre stavo conducendo una ricerca sulla guerra e sulla Resistenza, che poi portò a due pubblicazioni sempre da Pacini Fazzi, tra i documenti conservati nell’archivio storico del Comune di Castelnuovo, mi imbattei in alcune schede anagrafiche relative a stranieri soggiornanti in Italia, con la esplicita dicitura ‘di razza ebraica‘. Trovai così gli elenchi di queste persone, unitamente a varie comunicazioni di Ministero e Questura che li riguardavano".

Come incontrò con Angelini e Lemmi?

"Angelini, versiliese, con radici a Pieve Fosciana, aveva rinvenuto documenti che attestavano lo spostamento di alcuni ragazzi ebrei da Castelnuovo a Viareggio per sostenere degli esami scolastici riservati e decidemmo di approfondire la vicenda degli ebrei ’castelnuovesi‘. Subito dopo si unì a noi Paola Lemmi, di Pietrasanta, all’epoca ricercatrice e titolare di un incarico presso la Comunità ebraica di Pisa".

Quanto è durata questa ricerca?

"Diversi anni con ricerche nei Comuni di Castelnuovo, Bagni di Lucca, Archivio di Stato di Lucca e Centrale dello Stato a Roma. Ma la svolta alla ricerca furono le fonte orali, con risultati davvero significativi. Infatti fu una grandissima sorpresa, scoprire che moltissime persone erano in grado di riferire sugli ebrei internati. Li avevano conosciuti, li avevano ospitati in casa, avevano loro fotografie, oggetti, disegni, sapevano quali erano i loro punti di ritrovo, dalla piccola sinagoga alla scuola". Mettemmo quindi insieme una mole importante di documenti, che consentì la stesura del libro che univa al rigore scientifico la freschezza, l’immediatezza delle immagini dei protagonisti, insomma costituì una grande novità nel panorama di questo tipo di studi".

Chi finanziò la pubblicazione?

"Fu possibile grazie all’Amministrazione comunale di Castelnuovo, guidata dal sindaco Carlo Popaiz e Regione Toscana per interessamento dell’allora vicepresidente del Consiglio regionale Enrico Cecchetti. A Castelnuovo si tenne anche una seduta straordinaria del Consiglio regionale in occasione della Giornata della Memoria 2003".

Dino Magistrelli