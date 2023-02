Così è l’Europa “al tempo della guerra“

Al via il ciclo di incontri di [email protected] “L’Europa al tempo della guerra“: giovedì 23 febbraio saranno i giovani i protagonisti del primo appuntamento. Ripartire dalla relazione fra le persone, per continuare a coltivare il sogno europeo: è l’obiettivo di [email protected], che crede nella forza dell’incontro e del confronto come primo passo per reagire alle spinte antieuropeiste esterne e interne, prima di tutte, oggi, la guerra fra Russia e Ucraina. Proprio per questo il gruppo di impegno civico nato nel 2019, riprende la sua attività interrotta anche dalle vicissitudini della pandemia, con questa serie di incontri "Da quasi dodici mesi - spiegano da [email protected] - le lancette della storia sono tornate drammaticamente indietro nel tempo. Era il 24 febbraio scorso, quando le immagini dell’esercito della Federazione Russa diretta a Kiev, entravano nelle nostre coscienze di noi, cittadini europei, che a causa della guerra vedono in difficoltà l’“Europa”: un sogno inscindibile dal valore sempre più fragile della Pace”. Valore in difesa del quale nasce il nuovo ciclo di eventi di [email protected], con quattro appuntamenti che porteranno a Lucca da febbraio ad aprile importanti nomi della scena intellettuale italiana.

Ma i protagonisti saranno i giovani: studenti liceali e universitari che, sempre più sensibili alla chiamata europea e consapevoli che solo nell’Europa c’è futuro, hanno scelto di aderire a [email protected] Giovedì 23 febbraio il workshop dal titolo L’Unione Europea non è un incidente della storia: la speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi. Una performance di letture, approfondimenti e attività interattive, a partire dal libro di David Sassoli, La saggezza e l’audacia, per ripercorrere le parole dell’ex presidente dell’Europarlamento contro i sovranismi e i nazionalismi, sull’idea di un’Europa al servizio dei cittadini e aperta al prossimo. L’appuntamento è dalle 18 a La Pecora Nera #SocialmenteBar, al Giardino degli Osservanti, in via della Quarquonia. L’ingresso è libero. A seguire, venerdì 3 marzo alle 21, nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, il professor Carlo Ossola dell’Accademia dei Lincei e del Collège de France, illustrerà “Arterie dell’identità europea. Antiche e nuove vie“.