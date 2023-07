Così è difficile pensare di andare avanti

Francesco

Meucci

Possiamo solo sperare si sia trattato di un reale e involontario contrattempo e non, come potrebbe invece apparire, di uno sgarbo istituzionale e di una mancanza di rispetto verso la città. Certo che quella di Alberto Veronesi ieri alla presentazione del concerto di Beatrice Venezi è stata un’assenza pesante. Era la prima volta che il ‘maestro‘ appariva in pubblico e doveva essere l’occasione giusta per qualche chiarimento su questi quasi primi dodici mesi di vita del Comitato che – parole del sindaco Mario Pardini – ”non sta funzionando come vorremmo”. E invece niente, nessuna domanda perché chi doveva rispondere non si è neanche presentato, senza peraltro offrire un minimo di giustificazione, lasciando a Pardini il compito di allargare le braccia e sfoderare un sorriso che più di circostanza non poteva essere: ”Ha il telefono spento”, il laconico commenta a chi chiedesse al sindaco come mai Veronesi non ci fosse. Inutile girarci intorno: ”non sta funzionando come vorremmo” è la sintesi perfetta e crediamo condivisibile da tutti. Perché l’immagine che ne esce è quella di una profonda sciatteria e di tanta improvvisazione. Delle quali un po’ tutti sembrano essersi stufati. Perché se il concerto si farà martedì sera, il merito è solo di Comune, Teatro del Giglio e Summer Festival che ciascuno per la sua parte si è preso responsabilità, impegni e carichi di lavoro per far sì che tutto andasse per il meglio. E se per certi versi è meglio così, per altri bisogna dire che Lucca e Puccini meritano altro. Sono mesi che la città aspetta di vedere una programmazione completa e degna delle celebrazioni pucciniane, ma ancora ieri si è assistito a un teatrino che se non avesse del grottesco, sarebbe persino comico: il presidente del comitato che non si presenta alla conferenza stampa di presentazione del primo appuntamento in cartellone è stata forse la goccia che davvero ha fatti traboccare il vaso.