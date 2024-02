Corteo per la pace: "Stop al genocidio Palestina libera"

“Palestina libera“, “Stop al genocidio“, “Ripudiamo la guerra“. Sono alcuni degli slogan esposti ieri pomeriggio dai manifestanti che hanno sfilato nel corteo promosso dal Collettivo Nuova Resistenza per le vie del centro storico. Alla manifestazione (nella foto di Alcide) hanno aderito tra gli altri il Forum per a Pace, Rifondazione Comunista, Unione Popolare, Popolare Trebesto e Potere al Popolo. "Chiediamo la fine del genocidio portato avanti dallo Stato di Israele a Gaza, e del colonialismo, dell’apartheid e dell’occupazione sionista in tutta la Palestina".