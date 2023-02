Continua il calendario delle conferenze promosse da Unitre Barga. Il prossimo appuntamento è lunedì 13 febbraio (ore 17) alla Sala Colombo, in via del Giardino, con il tenente commissario della Croce Rossa Maurizio Lucchesi, che parlerà del tema di particolare attualità in questi mesi di guerra: "La giurisdizione della Corte penale internazionale in relazione al principio di sussidiarietà". Lucchesi attualmente è l’ufficiale responsabile del nucleo arruolamenti ed attività della Cri di Bagni di Lucca.

Il Corpo Militare della Croce Rossa è ausiliario delle forze armate italiane. Esplica le proprie attività istituzionali sia in tempo di guerra sia in tempo di pace. In tempo di pace partecipa alle missioni internazionali di pace, a fianco dei reparti delle forze armate e delle forze di polizia impegnate in quei territori, provvedendo all’assistenza medico-sanitaria di civili e militari, si occupa della diffusione del diritto internazionale umanitario e delle norme di pronto soccorso sanitario tra il personale delle Forze armate; concorre al servizio di assistenza sanitaria nel caso di grandi manifestazioni ed eventi, nonché per esercitazioni militari.