Corso storia dell’arte sugli anni Venti e Trenta con il direttore Bolpagni

Lunedì alle 18, nella Sala conferenze “Vincenzo da Massa Carrara” in via San Micheletto 3, riprendono gli incontri del corso di storia dell’arte ideato e tenuto dal direttore della Fondazione Ragghianti - Ets Paolo Bolpagni, iniziativa che nelle precedenti edizioni ha sempre riscosso un forte e crescente consenso di pubblico. Un incontro che sarà incentrato sul cosiddetto “ritorno all’ordine” e sull’arte degli anni Venti e Trenta. Durante la conferenza saranno analizzate opere pittoriche e scultoree, tra gli altri, di André Derain, Gino Severini, Carlo Carrà, Felice Casorati, Antonio Donghi, Achille Funi, Mario Sironi, Marino Marini, Otto Dix, Max Beckmann, George Grosz, Christian Schad, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Aleksandr Deineka, Thomas Hart Benton, Edward Hopper.

Il corso è a ingresso gratuito e rivolto a tutti, senza la necessità di effettuare nessuna iscrizione, ed è pensato per appassionati, studenti e curiosi, con l’intento di parlare in maniera comprensibile a chiunque voglia accostarsi alla storia delle arti visive attraverso una lettura che le inserisca in un contesto ampio. Per informazioni, e-mail [email protected], tel. 0583 467205.