Corso per rappresentanti Lezioni da mercoledì nella sede di Lunata

So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, rende noto che sono aperte le iscrizioni per un nuovo corso di formazione destinato ad aspiranti agenti di commercio. Le lezioni prenderanno il via mercoledì 17 maggio e si svolgeranno all’interno della sede Confcommercio di Lunata (in via della Madonnina). Il corso avrà una durata di 80 ore, la metà delle quali in presenza e l’altra in modalità on line: le lezioni in aula si svolgeranno in orario serale, nella fascia 20-23. Info Gianna Bertilacchi al numero 0583473161.