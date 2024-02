Corso per donne di difesa personale

L‘Amministrazione Comunale di Barga insieme alla sua Commissione Pari Opportunità di Barga promuovono per il mese di marzo un corso di difesa personale rivolto alle donne maggiorenni. L’iniziativa prevede tre incontri gratuiti dalle ore 15 nei giorni di sabato 2, 9 e 16 marzo presso la palestra della Scuola Primaria De Amicis a Fornaci di Barga. Il corso, gratuito, tratterà le nozioni principali sulla difesa individuale, protezione e reazione con utilizzo di spray antiaggressione. Si ringrazia per la disponibilità il Maestro Luca Micheli, contattabile per ulteriori informazioni al numero 3387843939, grazie al quale possiamo offrire alle donne del territorio questo importante corso a tutela della propria sicurezza. Per iscriversi telefonare al numero 0583 724727 o inviare un’ e-mail a [email protected]