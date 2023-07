Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro, soddisfazione per l'edizione 2023

Si conferma un appuntamento di richiamo nazionale il corso di alta formazione in diritto del lavoro promosso dalla Fondazione Giuseppe Pera. Anche per l’edizione 2023, alla Casa diocesana di Arliano, sono stati tanti i partecipanti impegnati ad aggiornarsi sul diritto sociale europeo tra evoluzione legislativa e sviluppi giurisprudenziali. Soddisfatti la presidente della fondazione intitolata al giuslavorista, Ilaria Milianti e il direttore, Marco Cattani che hanno organizzato due momenti speciali per gli iscritti al corso a tema Puccini: uno spettacolo teatrale di e con Elisabetta Salvatori e una visita alla casa natale in collaborazione con la Fondazione Giacomo Puccini.