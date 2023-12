Corso Cavour al buio per ore, la protesta dei cittadini

D’accordo che siamo nelle giornate più corte dell’inverno e quindi abituati a molte ore di crepuscolo e notte, ok all’atmosfera natalizia, ma una serata e una nottata completamente al buio sono decisamente troppo. E’ il senso della protesta di alcuni cittadini che risiedono nel cuore di Altopascio i quali segnalano che il centralissimo corso Cavour, quello dei negozi e dello shopping, lunedì sera è rimasto completamente oscurato. Nascono anche problemi. Uno, ad esempio, quello della sicurezza, poiché è noto che dove c’è illuminazione non ci sono traffici strani.

Ma l’assenza di corrente elettrica comporta anche altre difficoltà, sia nelle famiglie, sia nelle attività produttive di natura alimentare e gastronomica, con frigoriferi e congelatori che rimangono non funzionanti. Tra l’altro, non si sa se per un guasto a sé stante, a prescindere dal black-out o se per un fatto collegato, sono rimasti spenti i semafori sulla provinciale Galeotta, all’incrocio con via Firenze e con la strada che conduce a Spianate, con notevole pericolo.