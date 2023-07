Corsi sportivi, ecco il bando per le società

E’ aperto il bando per l’affidamento in gestione dei corsi sportivi comunali 2023-2024 per bambini, ragazzi e adulti. Il bando pubblicato dal Comune è rivolto ad associazioni sportive, società, circoli, enti, club, regolarmente costituiti e senza fini di lucro che intendano realizzare corsi sportivi, che si articoleranno in due percorsi: Attività rivolte al benessere psico-fisico dell’individuo, come ad esempio, A.F.A, attività per il benessere e ludico-ricreative e quelle propedeutiche per l’avviamento alle discipline sportive come arti marziali, attività equestri. Le tariffe di tutti i corsi, ormai invariate da alcuni anni, saranno comprese tra i 125 e i 160 euro e saranno differenziate per ragazzi, adulti ed anziani (over 65). Si parte il primo ottobre 2023 e si terminerà il 30 aprile 2024, con la possibilità per i singoli gestori di prolungare la durata di un ulteriore mese . "Novità importante – spiega l’assessore allo sport Lucia Micheli (foto) - è l’anticipo di alcune settimane della pubblicazione del bando. Le associazioni del Forum ci hanno chiesto più tempo".

M.S.