Corsa contro il tempo per i risciò. Un protocollo per limitarne i danni

All’indomani dell’ennesimo incidente, solo per un caso senza gravi conseguenze (salvo l’aver ‘sfondato’ la vetrina di una gelateria in pieno per fortuna nel tardo pomeriggio), che ha coinvolto un risciò occupato da turisti incapaci di guidarlo, in Comune ci si interroga su come dare attuazione a una stretta che è attesa ormai da dieci e passa anni.

Come si ricorderà, sotto il mandato del sindaco Tambellini fu varato un provvedimento di divieto che cozzò nel Tar toscano, a cui si rivolsero alcuni gestori dei mezzi tanto in voga tra i turisti che pensano di scorrazzare per una Disneyland medievale e non in una città vera.

Quello stop azzerò nella passata giunta ogni velleità di regolamentare il traffico di questi mezzi che il codice della strada equipara, con una certa fantasia, alle biciclette.

La giunta Pardini ha invece ribadito più volte l’intenzione di arrivare a una stretta. In primis, l’assessore alla Mobilità Remo Santini che fa il punto della situazione.

"Ci siamo messi al lavoro da subito – spiega – ma ci sono dei ritardi che purtroppo non sono dipesi dalla nostra volontà. Cercheremo di recuperare il tempo e bruciare le tappe, il testo di un protocollo d’intesa con la Regione Toscana è pronto. Speriamo di riuscire a chiudere il prima possibile".

In pratica, secondo la ricostruzione degli uffici, l’ordinanza messa in piedi anni addietro aveva come suo limite principale la mancata sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Comune e la Regione, sentita la Sovrintendenza.

Dalla primavera del 2023 è stato aperto il contatto con la Regione Toscana, ma solo recentemente da Firenze è arrivata una indicazione precisa su come muoversi, a quel punto in Comune hanno predisposto una bozza che in questi giorni è stata definita.

Ora, toccherà alla Regione apportare eventuali modifiche o dare il suo via libera.

Che cosa si prevede per limitare i rischi? Innanzitutto l’indicazione di zone vietate a questi mezzi, poi l’obbligo di indicare sul mezzo le strade dove si può circolare, infine l’apposizione della cartellonistica per le strade in modo da consentire ai vigili di multare coloro che non si atterranno alle normative.

In Italia, nulla è facile, anche quello che parrebbe scontato come poter mettere in sicurezza l’incolumità dei passanti. E’ solo l’ennesima conferma.

Fabrizio Vincenti