Corrispondente commerciale saldatore e manovale edile

1 corrispondente commerciale. Cercasi persona di madrelingua francese per un lavoro a tempo pieno per la gestione dei rapporti con clientela di Francia e Belgio. Richiesta perfetta padronanza orale e scritta del francese ed esperienza di lavoro in ufficio con conoscenza pacchetti Office, Word, Excel. Gradita conoscenza di altre lingue straniere, oltre all’italiano. Lavoro a tempo indeterminato. Corrispondenza quotidiana con Francia, inserimento ordini, rapporti commerciali, traduzioni. Sede: Lucca. Email: [email protected]. 1 saldatore a fusione. Operaio saldatore o apprendista saldatore. Si richiede conoscenza elementi essenziali della meccanica per i necessari stage formativi. Lavoro a tempo indeterminato. Zona: Lucca. Email: [email protected]. 1 manovale edile con esperienza anche minima. Lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. Richiesta capacità di lavorare in squadra. Email: [email protected].