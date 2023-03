Corridoi ecologici tagliati Insorge l’opposizione ”Sindaco, spieghi perché“

Monta la polemica sulla decisione del Comune di Lucca di tagliare i "corridoi ecologici" lungo gli spalti delle Mura, una sperimentazione ambientale attuata dalla precedente amministrazione Tambellini.

Oggi con una nota intervengono i consiglieri di centrosinistra Daniele Bianucci, Gianni Giannini e il capogruppo Francesco Raspini.

"Il sindaco Pardini e gli assessori Buchignani e Consani – si legge – vengano a spiegarci in commissione lavori pubblici ed ambiente perché hanno tagliato la sperimentazione ambientale dei corridoi ecologici, con grave danno alla tutela della biodiversità della nostra città, dopo che nello scorso agosto avevano annunciato pubblicamente il proseguimento del progetto".

La richiesta è stata formalizzata al presidente della commissione sotto forma di convocazione urgente.

Prosegue la nota: "La scelta del sindaco e degli assessori ci ferisce, così come ferisce il loro silenzio sulle motivazioni di questa scelta; abbiamo chiesto la convocazione urgente di una commissione e abbiamo domandato che l’organismo si riunisca in forma aperta, per permettere agli esperti di intervenire al confronto".

Secondo l’opposizione, tagliando i corridoi "è stata messa una pietra tombale sulla buona pratica ecologica che ha rappresentato il fiore all’occhiello dell’impegno della nostra città nella lotta ai cambiamenti climatici e alla crisi ambientale: quello compiuto è un disastro dal punto di vista ambientale", perché "tagliare un tratto significa perdere le nidificazioni di germani e gallinelle, perché i predatori come i gabbiani e le cornacchie si mangeranno tutti i nidiacei senza le erbe e significa non tutelare le specie rare come la Persicaria anfibia; significa che nel pezzo tagliato non potranno essere presenti i predatori delle zanzare e dei tafani, che torneranno in focolai intorno alla città".

I consiglieri affermano come "la miopia dell’amministrazione comunale non abbia permesso di aver cura di un progetto importante: è il segno di una gestione che guarda al passato e che non è capace di orientarsi verso il futuro".

Mau.Guc.