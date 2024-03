"Corri il 5000", vittoria per Castelli e Pardini

Girma Castelli, portacolori dell’Orecchiella Garfagnana e Laura Pardini dell’Atletica Amaranto di Livorno sono i vincitori della II edizione della gara "Corri il 5000", disputatasi sulla pista dello stadio "Alessio Nardini" di Castelnuovo, con l’organizzazione del Gp. Parco Alpi Apuane del presidente Graziano Poli e il patrocinio dell’amministrazione comunale di Castelnuovo e della Uisp.

Al via oltre 70 atleti suddivisi in batterie, tra maschi e femmine. Nella prima batteria sono scesi in pista i primi 24 atleti maschi. Nella seconda batteria erano 20 gli atleti che hanno preso il via, anticipando la gara unica femminile con 22 partecipanti. Tra le donne la gara è stata particolarmente incerta ed entusiasmante, decisa solo allo sprint finale vinto dalla livornese Laura Pardini dell’Atletica Amaranto sulla giovane emergente fondista garfagnina Marta Micchi del Gp Parco Alpi Apuane con il tempo per entrambe di 18’53“. Al terzo posto Alice Coltelli di Piazza al Serchio, sempre della squadra biancoverde del Parco in 19’36“.

In campo maschile il promettente portacolori dell’Orecchiella Girma Castelli ha vinto con il tempo di 15’31“, precedendo Antonio Del Vecchio dell’Atletica Livorno di 10“. Al terzo posto Andrea Nannizzi in 16’04“. Suggestivo il cerimoniale delle premiazioni alla presenza delle autorità comunali e del delegato della Uisp Emilio Maserati. Questa gara "Corri il 5000" continua ad avere tanti consensi e sicuramente diventerà un classico dell’inizio della stagione agonistica in pista. Lo scorso anno nella prima edizione vinse l’azzurro e portacolori del Parco Alpi Apuane Nicolò Bedini tra i maschi, mentre in campo femminile prevalse Andreea Lucaci davanti alla gemella Ioana, entrambe atlete biancoverdi.

Dino Magistrelli