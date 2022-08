"Correva l'anno... il gusto dell'amarcord": a Villa Bottini le foto storiche di Lucca

Lucca, 1 agosto 2022 - Continuano a crescere le prenotazioni, ma ci sono ancora posti disponibili dal momento che il parco di Villa Bottini riesce ad ospitare ben 500 posti tutti a sedere. Si avvicina infatti la serata di giovedì 4 agosto con inizio alle ore 21.30 e dedicata alle foto storiche di Lucca degli anni Cinquanta, Sessanta, Settanta e oltre, raccolte da Foto Alcide nel corso dei decenni. Una serata promossa da “EstatecinemA”, La Nazione, Foto Alcide e Confartigianato e che si inserisce all’interno del gioco promosso proprio da La Nazione e Confartigianato, dedicato alle gelaterie artigianali del territorio. Partecipare alla serata-evento è davvero semplicissimo: è possibile sia presentarsi direttamente la sera dell’iniziativa, ma per evitare di non trovare posto è consigliabile prenotarsi collegandosi al sito www.luccacinema.it. L’ingresso avrà un costo simbolico di un euro a persona da corrispondere alla biglietteria per sostenere i costi di organizzazione a cura di “EstatecinemA”. Una serata insomma diversa dal solito da trascorrere all’insegna del relax nello splendido parco di Villa Bottini e alla quale speriamo possano partecipare i lucchesi, ma anche i tanti turisti in visita in questo momento sul nostro territorio e che magari potranno conoscere la Lucca del passato. Come non partecipare dunque? Cristiano Consorti