Corretta alimentazione Successo della serata con Francesca Mariotti

Successo per la serata organizzata al Palazzetto, dedicata all’alimentazione, sia quella della quotidianità che, nello specifico, quella riservata a chi pratica sport. A spiegare anche attraverso la proiezione di alcune slide è stata la nutrizionista Francesca Mariotti, che fa parte del progetto salute, presentato al Palasport di Lucca in occasione della serata We are family. Un progetto nato con lo scopo di aiutare i ragazzi, durante il loro percorso sportivo e sociale, mettendo particolare attenzione alla loro salute, con le linee guida per adottare, prima possibile, una corretta abitudine alimentare.