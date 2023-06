Corpus Domini Grande partecipazione

Sia a Barga che a Fornaci si sono svolte domenica sera le processioni del Corpus Domini in cui viene mostrata pubblicamente e solennemente l’eucaristia ai fedeli. Così a Barga dove la processione, accompagnata dalla Filarmonica Gaetano Luporini, è partita dalla chiesa del Sacro Cuore per poi raggiungere il Duomo; così a Fornaci di Barga dove l’evento ha avuto inizio e fine presso la chiesa del Cristo Redentore. Il "corpo di Cristo" è stato portato solennemente in processione lungo un percorso arricchito e colorato dalle classiche infiorate, immagini sacre realizzate solitamente con petali di fiori, sabbia e segatura colorata.

A Barga, lungo via Roma, si è scelto di utilizzare i petali di fiori per colorare le belle immagini realizzate dai fedeli della parrocchia; a Fornaci invece è stato utilizzato il metodo della segatura colorata. In entrambi i casi un ottimo lavoro realizzato da tanti volontari delle due parrocchie. Sia a Fornaci che a Barga tanta la partecipazione della comunità per una ricorrenza che peraltro a Fornaci apre un periodo assai intenso visto che domenica prossima 18 giugno qui si festeggerà la Festa del Cristo Redentore ed i cento anni della parrocchia, con la presenza del Cardinale Lorenzo Baldisseri e del Vescovo della Diocesi di Pisa Monsignor Giovanni Paolo Benotto a presiedere la celebrazione eucaristica.

Luca Galeotti