Corposa variazione di bilancio Risorse per interventi e opere

Il consiglio comunale di Barga ieri sera ha approvato una corposa variazione di bilancio che assegna nuove risorse per opere pubbliche, manutenzioni, asfaltature e decoro. La variazione è stata presentata ieri in consiglio comunale dall’assessore alle finanze Vittortio Salotti che poi ha commentato con la sindaca Caterina Campani: "Una variazione molto importante che ci con-sente di stanziare risorse fondamentali per molte opere strategiche e per interventi di manutenzione e sistemazione del territorio, attesi da tempo. Ancora una volta possiamo stanziare risorse aggiuntive e quindi liberare investimenti consistenti grazie alla gestione oculata e attenta del bilancio". Per quanto riguarda le opere pubbliche: vengono inseriti in bilancio i già noti 500mila euro di contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e altri 600mila euro della Regione Toscana utili per coprire l’aumento dei costi e procedere con il secondo lotto del palazzetto dello sport di Barga, i cui lavori, fanno sapere in comune, riprenderanno a breve.

A disposizione poi altri 142mila euro per gli interventi di manutenzione delle strade comunali, tra nuove asfaltature e ripristini; 77mila euro serviranno invece per asfaltare l’area di sosta camper San Cristoforo a Barga capoluogo. Altre risorse saranno stanziate per la realizzazione di barriere di sicurezza stradale (20mila euro), nuovi giochi e attrezzature in parchi e giardini comunali (50mila euro), nuove piantumazioni sul territorio (30mila euro) e per migliorare la viabilità nella frazione di Renaio (15mila euro).

E ancora avanti con la sistemazione della Rocca di Sommocolonia (20mila euro), con la realizzazione del parcheggio in Pedona (50mila euro) e con la manutenzione straordinaria del cimitero di Castelvecchio Pascoli (per quasi 60mila euro). Tra le grandi opere strategiche rientra anche il Pinqua, gestito e portato avanti direttamente dall’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio: con la variazione di bilancio approvata il Comune di Barga potrà ora trasferire la propria quota parte per la riqualificazione e la rifunzionalizzazione della palestra dell’ex scuola di Fornaci di Barga e per la rigenerazione di Palazzo Giannet-ti di Barga, interventi che in totale prevedono di circa 3 milioni e mezzo di investimento. Nella parte corrente del bilancio finanziati altri interventi per le manutenzioni delle scuole a quelle dei parchi e dei giardini per oltre 100.000 euro.

Luca Galeotti