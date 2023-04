Corpo e mente allenati Il corso al “Boccherini“

Lezioni corpo-mente per gli studenti con Eufonetika al Conservatorio Boccherini. Si terrà oggi nell’auditorium del Conservatorio Luigi Boccherini la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione agli studenti di questo speciale corso che rappresenta una novità assoluta nei Conservatori italiani. E l’Istituto lucchese si è mostrato all’avanguardia nella sperimentazione, grazie alla lungimiranza del Direttore, il maestro GianPaolo Mazzoli, alla classe docente e al Consiglio accademico, che ha approvato il progetto.

Il sistema Eufonetika, creato dal professore Maurizio Maltese, riunisce, in un compendio organico, le più efficaci metodiche per il “lavoro su di sé”, coinvolgendo l’unità corpo-mente. Metodo Feldenkrais, Arti Marziali, Tecniche Orientali di Movimento, Terapia Cranio Sacrale e Ipnosi sono gli ingredienti del sistema. L’attività è iniziata nell’anno accademico ’21-’22 con una buona partecipazione di studenti e professori ma è stato il corrente anno accademico (’22-’23) che ha registrato un vero e proprio boom di adesioni tra studenti e docenti, tanto che si è dovuto sdoppiare il corso stesso.

L’obiettivo dichiarato e perseguito all’interno delle lezioni è il

benessere psicofisico ovvero come prevenire dolori, blocchi, tensioni ma anche come “imparare ad imparare”, ovvero come individuare, grazie al movimento consapevole, nuove e più efficaci strategie di apprendimento. Le lezioni si svolgono in una grande sala, in cui i partecipanti per lo più sono sdraiati a terra (sul materassino), talvolta eseguono

movimenti lenti e delicati sulla sedia oppure in piedi. Superato il livello di base, comune a tutti, si passa ad applicare quanto appreso sul proprio strumento musicale. Il prossimo anno accademico l’insegnamento sarà distinto in tre classi di livello: un primo corso per principianti, un secondo per intermedi ed un terzo per avanzati.

Il metodo Eufonetika ha avuto l’accredito anche dall’organizzazione Eurethics con la possibilità di rilasciare crediti europei EQF. I

partecipanti riceveranno inoltre dall’Istituto accademico 3 crediti

formativi per la frequenza del corso che mira a tenere allenati corpo e mente per liberare la migliore musica.