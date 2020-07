Porcari (Lucca), 24 luglio 2020 - Individuato un altro piccolo cluster familiare di Covid-19 nella Piana di Lucca. Si tratta, spiega la Asl Toscana Nord Ovest, due fratelli, di nazionalità italiana, entrambi sugli 80 anni di età, che vivono accanto ma in abitazioni separate nel comune di Porcari e che sono risultati positivi al Coronavirus.

Sono entrambi in isolamento, ognuno al proprio domicilio. Già attivo, spiega la Asl, il gruppo di sorveglianza integrato costituito dall'Azienda sanitaria in tutte le zone. «L'azione di monitoraggio e controllo, portata avanti dall'Asl in questo caso insieme al Comune di Porcari - spiega la stessa Azienda sanitaria -, ha permesso di circoscrivere il cluster. Completata l'indagine epidemiologica sui contatti stretti, si stanno mettendo in atto tutte le azioni necessarie per contrastare l'espandersi del contagio. Quattro persone, considerate contatti stretti dei due anziani, sono già in quarantena (si attende l'esito del tampone già effettuato), altre persone si stanno sottoponendo in queste ore a tampone per accertare l'eventuale positività».

Nei giorni scorsi a Lucca una famiglia dell'Est era risultata positiva al tampone.