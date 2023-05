Coro gospel e più di 50 campane manuali per il concerto solidale

Sarà un concerto davvero sorprendente quello in programma domani sera alle 21 nella chiesa di San Vito con più di 50 campane manuali e un coro gospel, riuniti nel segno della buona musica e della solidarietà. Ad esibirsi saranno il gruppo statunitense Campanae Mundi (nella foto) e il Canticum Novum Gospel Choir. Arrivati in Toscana per un tour di concerti, i musicisti americani offriranno al pubblico l’opportunità di ascoltare il suono e le armonie di una cinquantina di handbells, piccole campane ideate appositamente per essere suonate solo con le mani.

Alla bellezza della musica delle campane e del canto si unisce la solidarietà, come spesso accade in occasione delle esibizioni del Canticum Novum. Il concerto infatti sarà l’occasione per una raccolta di fondi a favore della Comunità di Sant’Egidio di Lucca, impegnata in questi mesi a ristrutturare i locali che accoglieranno la “Casa dell’amicizia”, la nuova sede polifunzionale che sorgerà nei locali della ex mensa delle Ferrovie dello Stato in via Cavour. Nello stabile ormai in disuso e completamente abbandonato da lungo tempo troveranno sede un centro che offre accoglienza agli anziani rimasti soli, una mensa e un alloggio per migranti e persone in gravi difficoltà economiche, una scuola gratuita di italiano per gli stranieri, un centro per la distribuzione di pacchi alimentari e un doposcuola per i bambini. L’appuntamento con la buona musica e la solidarietà è dunque per domani sera nella chiesa di San Vito, per una tappa tutta lucchese del tour del gruppo statunitense Campanae Mundi e il Canticum Novum Gospel Choir. Per informazioni sul progetto e sull’evento di domani i contatti utili sono [email protected], telefono 334 2829034.