Coreglia Food&Music Festival, stasera concerto degli "Area 21" con Tiloma

Terzo appuntamento, stasera alle 21.30, per il Coreglia Food&Music Festival in uno dei borghi più belli della Mediavalle. Gli “Area 21“ si presentano con la cantante indiana Tiloma, assieme ad Ameriko (basso), Claudio (chitarra), Cariello (batteria) e Giuseppe (chitarra), per riproporre i più grandi successi pop, rock e disco dagli anni Ottanta ai giorni nostri. Stasera l’abbinamento gastronomico prevede chili con carne. I concerti si tengono in forma gratuita in piazza Mazzini a Coreglia. Per la cena prenotare a Diletta 349 6681773 o Flavio 393 7227275.