“Cordoglio per la scomparsa di Elio Pianezzi“

Confindustria Toscana Nord ricorda, a pochi giorni dalla scomparsa, Elio Pianezzi (nella foto).

"Fresco di laurea, fu assunto nel 1974 per seguire l’ufficio sindacale dell’allora Associazione industriali di Lucca. Erano anni complicati, il sistema delle relazioni industriali era centrale nella politica industriale del Paese e spesso in tumulto, ci si doveva misurare con normative assolutamente nuove (le due più importanti, lo statuto dei lavoratori del 1970 e la riforma del processo del lavoro del 1973) e approcci fino ad allora inesplorati. Pianezzi seguì, dal suo ruolo, vertenze aziendali complicate, rinnovi di contratti di settori decisivi per l’industria, rapporto continuo e proficuo con gli imprenditori, i sindacati, le amministrazioni".

"A metà anni ‘80 assunse la carica di responsabile dell’ufficio sindacale, posizione che ha conservato fino alla pensione nel 2013. Intese il ruolo anche come scuola per i colleghi più giovani, che ha contribuito negli anni a formare mettendo a disposizione il suo enorme patrimonio di esperienze e conoscenze. Alla famiglia, il cordoglio del presidente, del direttore e di tutti i colleghi di Confindustria Toscana Nord. A Elio Pianezzi il sincero ricordo e la gratitudine per ciò che ha fatto per l’industria e l’associazione che la rappresenta".

Anche Confartigianato Lucca "rimpiange la perdita di un profondo conoscitore della materia sindacale. Una volta in pensione ha collaborato anche con la nostra associazione, fornendo sempre una consulenza puntuale, trovando sempre un punto di equilibrio tra le esigenze dell’azienda e quelle dei lavoratori. A lui un sincero ringraziamento, alla famiglia le più sentite condoglianze".