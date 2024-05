Cordoglio per la scomparsa della professoressa Ebe Gioffrè

Cordoglio ad Altopascio per la scomparsa della professoressa Ebe Gioffrè. La ricorda il sindaco, Sara D’Ambrosio: "E’ sempre stata un punto di riferimento per molti di noi. Quelle insegnanti colte, appassionate, innamorate del proprio lavoro. Una donna con ideali forti: non solo si rivolgeva allo studente, ma anche al ragazzo o alla ragazza che voleva apprendere e che si affacciava alla vita. Per me è questa la bellezza più vera di Ebe, che se ne va a qualche anno di distanza dal marito, Paolo Dal Canto. Oggi pomeriggio la saluteremo un’ultima volta".