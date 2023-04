Cordoglio per la prematura scomparsa dell’infermiera Ilaria Guidi

Lutto a Castelnuovo e nel mondo della sanità. L’Asl esprime il suo cordoglio per la prematura scomparsa dell’infermiera della Direzione ospedaliera della Valle del Serchio Ilaria Guidi (nella foto). In precedenza aveva lavorato anche in Medicina, al Centro Prelievi di Castelnuovo. "Ilaria - dicono i colleghi - ci ha lasciato troppo presto, ma rimarrà intatto, nel suo ricordo, l’affetto delle persone che l’hanno amata e che continueranno ad amarla".

"Nei suoi anni di lavoro in Valle del Serchio ha dimostrato sempre professionalità, disponibilità, umanità e semplicità, sia nei rapporti con gli altri operatori sanitari che con gli utenti - si legge nella nota dell’Asl - . Ai familiari di Ilaria giungano dunque le condoglianze dell’Asl e in particolare della direzione di presidio della Valle per questo grave lutto, che riempie di tristezza tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata per le sue doti umane e professionali". I funerali si terranno oggi alle 16 in Duomo a Castelnuovo. Condoglianze alla famiglia anche da parte de La Nazione.