Cordoglio per la morte di Gabriella Moruzzi Oggi alle 15 i funerali

Saranno officiati oggi alle ore 15 nella chiesa di San Martino in Vignale i funerali di Gabriella Moruzzi (nella foto), madre del consigliere comunale e capogruppo del Pd Francesco Raspini. Tanti i messaggi di cordoglio. "Siamo uniti e stretti intorno a Francesco scrivono le consigliere e i consiglieri di centrosinistra in Consiglio comunale, come amici prima che come colleghi di partito o di consiglio comunale, nel ricordo della sua mamma, a cui Francesco era legatissimo. Una donna che lascia un segno nei ricordi di tutta la città". Il presidente del Consiglio comunale Enrico Torrini informa che i gruppi consiliari all’unanimità hanno deciso di procrastinare, su richiesta del sindaco, il Consiglio sul bilancio che si terrà il 7 marzo e "si uniscono con affetto ed amicizia al dolore del collega Francesco Raspini". "Esprimiamo profondo cordoglio per questa grave perdita così prematura. Della signora Moruzzi ricordiamo l’impegno a tutela dei cittadini" dichiarano il Consigliere regionale di FdI Vittorio Fantozzi e il coordinatore comunale Marco Martinelli. Cordoglio anche da Confartigianato, dalla presidente Michela Fucile e dal direttore Roberto Favilla e da Andrea Palestini presidente della Fondazione Bml.