Coordinamento contro Progetto Assi Viari a Lucca, Mobilità Alternativa in Petizione Popolare

Non si ferma la battaglia agli assi viari che da tempo portano avanti associazioni e comitati sociali e ambientalisti. Ora riuniti in un coordinamento contro il progetto e a sostegno della mobilità alternativa. "Al fine di evitare il disastro ambientale alla nostra Piana con la costruzione di un “mostro di muraglia”, (in palese contrasto con l’art. 9 e 41 della Costituzione) - scrivono - fatta di catrame e cemento, che andrebbe spaccare la Piana ed ad alterare ulteriormente gli equilibri idrogeologici, inquinando le falde acquifere e l’acqua potabile, compromettendo la qualità dell’aria che respiriamo con più polveri sottili, ed aumentando i rischi gravi per la salute dei cittadini. Il Coordinamento “Forum della tutela ambientale e della salute dei cittadini” ha deciso di sostenere una serie di iniziative finalizzate a bloccare la sciagurata ipotesi della realizzazione degli assi viari e di proporre agli amministratori locali un progetto alternativo basato sul rafforzamento del traffico merci su rotaia, la realizzazione di una tramvia di superficie che colleghi Lucca e Capannori sia con la periferia che con le altre città costiere; nonché la realizzazione di un sistema adeguato di mobilità ciclabile protetta e facilmente fruibile".

Come prima iniziativa partirà a breve una petizione popolare consultiva, con raccolta firme on-line e cartacea, da presentare a Comuni e Regione. I contenuti della petizione saranno resi noti sabato prossimo, in un incontro ai laghetti di Lammari.