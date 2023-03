Cooperatori crescono Gli studenti danno vita a tre imprese simulate

Al via gli atti costitutivi del progetto di Confcooperative per gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Gallicano, con le classi prima e seconda della Scuola Secondaria di primo grado, e per gli studenti delle classi 2A e 2B della Secondaria di primo grado di Barga, che hanno ideato tre diverse imprese cooperative simulate. Il progetto, promosso da Confcooperative Toscana, in collaborazione con le Banche di Credito Cooperativo del territorio, ha l’obiettivo di creare associazioni, all’interno delle scuole di primo e secondo grado della Regione, fornendo agli studenti i primi strumenti utili per la gestione dell’attività cooperativa.

Lunedì, gli studenti hanno così firmato i documenti fondanti alla presenza di un rappresentante, della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana che sostiene il progetto, Virgilio Ferri, responsabile della filiale di Gallicano, che ha avuto il ruolo di notaio fittizio e della dirigente scolastica Patrizia Farsetti, per la scuola di Barga, con la vice responsabile Martina Ravera per quella di Gallicano. La prima classe della scuola Secondaria di primo grado di Gallicano ha firmato l’atto costitutivo della Impresa cooperativa scolastica denominata "Piovono Parole", sviluppata attraverso un percorso di formazione e approfondimento sul tema della lettura e scrittura. Nella prima parte dell’anno gli studenti della classe hanno seguito un corso con uno scrittore e hanno iniziato poi a scrivere dei racconti a piccoli gruppi dai quali sono emerse otto storie che saranno poi lette e registrate per creare degli audiolibri, in modo da raggiungere un più vasto pubblico e anche coloro che non possono vedere. La seconda classe, invece, ha firmato l’atto costitutivo della Ics "Team Teen Production", nata da un progetto per realizzare un piccolo cortometraggio sulla trattazione di alcuni temi importanti per i ragazzi come bullismo, amore violento, sostegno dei pari.

Le classi 2A e 2B della scuola Secondaria di primo grado di Barga hanno, a loro volta, firmato l’atto di "Allegro Artigianato Mordini", Coop scolastica già partita negli anni precedenti. Le attività sono state di due tipi: nel primo quadrimestre gli studenti hanno realizzato oggetti artigianali da vendere a Barga in occasione di alcuni mercatini. Nel secondo quadrimestre ancora in corso, invece, stanno realizzando un volantino sulla Via dei remi per valorizzare una attività storica di Barga e fare pubblicità a questa antica tradizione poco conosciuta.

