Conviviale, tra proiezioni e riconoscimenti

E’ in programma stasera, alle 21, la tradizionale “Serata degli auguri“ della sezione “Roberto Nobili“ Garfagnana del Club Alpino italiano. L’appuntamento si svolgerà al Cinema Eden in via Farini, 17, a Castelnuovo. Il programma della serata è ricco di interessanti proiezioni che racconteranno con immagini e filmati suggestivi le attività svolte dal sodalizio garfagnino, realizzate durante l’anno. Ecco il programma completo delle proiezioni: “Balkans Trek“ a cura di Danilo Musetti, “Sui vulcani dell’Ecuador“ a cura di Bruno Giovannetti, “In su chelu et in sa terra - Viaggio tra i colori della Sardegna“ a cura di Roberto Ragghianti, “Tutti colori dell’Oman“ e “Great Himalaya Trail - Stage One“ a cura di Danilo Musetti. Saranno consegnati i riconoscimenti ai soci iscritti da 25 e 50 anni. La serata è aperta a tutti ed è ad ingresso libero.

Dino Magistrelli