Conviviale amarcord per i pensionati della Banca Commerciale Italiana

Tanta felicità e ricordi per il ritrovo dei partecipanti alla conviviale che si è tenuta chiamando a raccolta I pensionati della Banca Commerciale Italiana. Quasi trenta i commensali che insieme hanno ricordato, anche con emozione i “bei tempi andati” quando le qualifiche partivano dall’uomo di fatica, il commesso di 2^ e di 1^, per poi salire a tutta quella diversificazione gerarchica fino si direttori di filiale. In tanti hanno usato per anni la carta carbone (che al termine della giornata veniva accuratamente recuperata per poi riusare il giorno dopo. Tanta carta e le prime schede magnetiche antesignano del computer e le belle, pesanti, rumorose macchine da scrivere.

Un altro mondo insomma, dove lo stress non esisteva, c’era un cameratismo e un amicizia che ha portato i colleghi della BCI delle allora filiale di Lucca, S.Anna, San Vito, Capannori e Viareggio a ricordare quei tempi. Tra tutti ha spiccato la presenza del decano Roberto Nardini che con i suoi 93 anni è il portabandiera di quel fantastico gruppo di amici che hanno ricordato con piacere gli anni trascorsi insieme.