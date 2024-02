Controllo di gestione e intelligenza artificiale. Lezioni con SoGeSeTer

So. Ge. Se. Ter., agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara informa che nelle prossime settimane si svolgeranno due giornate di formazione incentrate su controllo di gestione e intelligenza artificiale, entrambe rivolte agli operatori del comparto ricettivo della provincia. Nello specifico, l’appuntamento col controllo di gestione per il settore alberghiero è per lunedì 26 febbraio dalle 9 alle 18. Il termine delle iscrizioni è venerdì 16. L’altro percorso formativo dedicato a intelligenza artificiale e metaverso è invece per mercoledì 6 marzo, sempre dalle 9 alle 18. Il termine delle iscrizioni è venerdì 23. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno a Palazzo Sani, sede di Confcommercio Lucca. Per maggiori info e iscrizioni: Simona Ghelfi (0583/473152, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13; [email protected]).