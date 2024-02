Lotta allo spaccio, controlli alla stazione: emessi due fogli di via di quattro anni

Lucca, 18 febbraio 2024 – Prosegue il lavoro di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine, combattendo il fenomeno dello spaccio. In molte città italiane la zona della stazione ferroviaria è ricettacolo di criminalità, ed è lì che la polizia ha deciso di portare avanti un’operazione di controllo. Nelle scorse settimane, inoltre, era stata fatta una simile operazione nella zona dell’ ex scalo merci di Lucca, e non erano mancate le lamentele dei residenti del quartiere, che lamentavano un continuo fenomeno di degrado e spaccio in zona.

La polizia di Stato, venedì, ha rinvenuto 64 grammi hashish nei pressi della stazione e emanato 2 Fogli di Via Obbligatori. Due giorni fa, infatti, nel corso di un’operazione straordinaria di controllo del territorio, presso il locale scalo ferroviario, sono stati sottoposti a verifica alcuni esercizi pubblici di somministrazione nell’ottica della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di microcriminalità e spaccio. Sono state identificate 30 persone, di cui alcune con precedenti specifici per reati contro il patrimonio e sostanze stupefacenti.

Alle operazioni hanno partecipato anche unità cinofile provenienti dalla questura di Bologna che hanno coadiuvato gli agenti delle volanti e agli investigatori della squadra mobile della questura di Lucca: Le operazioni avevano come obiettivo quello di portare avanti dei controlli finalizzati a rintracciare sostanza stupefacenti. Durante le operazioni in piazzale Ricasoli, il cane antidroga ha individuato della sostanza stupefacente, nel caso specifico hashish, occultata a terra nei pressi della Stazione che è stata sequestrata per un totale di 65 grammi.

Nella prima serata, infine, durante un ulteriore controllo in un esercizio pubblico, sono stati individuati due italiani, uno del ’79 residente a Chieti e uno residente Napoli del ’86, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, in particolare, truffe, furti, rapine e spaccio di soldi falsi.

Verso questi due , il questore ha adottato il foglio di via obbligatorio da Lucca per 4 anni, il massimo previsto, in ragione della pericolosità sociale.

