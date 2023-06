Controlli serrati nelle stazioni del territorio Fine settimana impegnativo per la Polfer

Oltre 2.550 persone controllate, 1 arrestato, 9 indagati, 3 minori rintracciati dal personale Polfer della Toscana. È il bilancio dell’ultimo weekend nelle stazioni e a bordo treno. Lo scorso venerdì, la Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer per la Toscana ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 40 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, per furto con strappo aggravato. Nello specifico, un poliziotto, libero dal servizio, è stato attirato dalle urla di una signora che ha riferito di essere stata derubata del proprio cellulare, indicando il malvivente in fuga. Il poliziotto in borghese ha inseguito l’uomo, che ha provato a disfarsi del cellulare, e lo ha raggiunto e bloccato insieme ad un collega allertato nel frattempo. Il cellulare è stato poi recuperato e il tunisino è stato arrestato. L’uomo è stato anche denunciato per ricettazione perché trovato in possesso di una tessera sanitaria oggetto di furto commesso poco prima.

Non mancano anche le notizie positive. Alla stazione di Lucca, infatti, è stato portato in salvo un animale. Una pattuglia della Polizia Ferroviaria ha notato sui binari un gabbiano ferito ad un’ala che è stato immediatamente recuperato e messo in sicurezza dentro una scatola di cartone forato allestito dagli agenti. Grazie ad un giro di chiamate, in collaborazione con il Comune di Lucca, è stato possibile affidare il volatile all’associazione Cruma Lipu di Livorno per le dovute cure.