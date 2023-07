Controlli Gdf in locali e cartiere Lavoratori ‘in nero‘ o irregolari

La guardia di finanza del Comando Provinciale di Lucca, in considerazione dell’incremento dei flussi turistici per la stagione estiva e la presenza di eventi ad alto livello attrattivo, hanno intensificato i controlli a tutela della legalità economica e delle imprese oneste.

Al termine della operazione sono stati individuati 18 lavoratori irregolari, ovvero completamente ”in nero”. Nello specifico, il Gruppo di Lucca ha pianificato plurime e mirate attività ispettive che hanno permesso di individuare bar e ristoranti, prevalentemente nella città di Lucca, con specifici alert di rischio. In particolare, le Fiamme Gialle, intervenute presso un ristorante lucchese, gestito da un soggetto di etnia cinese, hanno intervistato tutti i dipendenti e uno di essi è risultato privo di regolare contratto.

Allo stesso modo, presso un bar del centro cittadino, anch’esso gestito da cinesi, a seguito della documentazione acquisita e grazie alle dichiarazioni rilasciate dai dipendenti, è stata accertata, in un caso, la mancanza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (modello Unilav). Ai titolari delle attività controllate sono stati, pertanto, elevati verbali di accertamento e notificazione per la successiva irrogazione di una sanzione amministrativa, che potrà arrivare fino a 10.800 euro per ciascun lavoratore in nero, da parte dell’Ufficio competente.

Inoltre, con l’intensificazione dei servizi della specie si è continuato a presidiare anche gli altri settori economici più rilevanti della provincia, selezionando e sottoponendo a controllo soggetti commerciali operanti nell’indotto del distretto industriale del cartario.

All’esito di tali attività sono stati riscontrati, complessivamente, 16 lavoratori irregolari, in quanto sono risultati non aver goduto delle ferie spettanti, ovvero risultavano aver effettuato un numero di ore di lavoro straordinario ben superiore al limite massimo previsto dalla normativa e dalla contrattazione collettiva applicata. I rispettivi datori di lavoro sono stati oggetto di apposite verbalizzazioni per le irregolarità riscontrate e i relativi atti sono stati trasmessi agli uffici previdenziali per le conseguenti contestazioni.