Controlli del weekend 134 auto fermate 17 multe e 2 denunce

Controlli del fine settimana in Garfagnana e Mediavalle da parte dei carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana: 134 autovetture controllate, 17 sanzioni per infrazioni al codice della strada. Si registra rispetto alle settimane scorse una diminuzione dei casi di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Solamente due persone denunciate alla Procura; una per un tasso alcolemico oltre le soglie di legge, il secondo paga l’essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento. In entrambi i casi le patenti sono state ritirate.