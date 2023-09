Controlli a tappeto dei carabinieri

Vasta operazione di controllo da parte dei carabinieri con varie unità su tutto il territorio di Altopascio. In totale impiegate otto pattuglie dell’Arma, i cinofili di Firenze e Pisa e due squadre del battaglione di Firenze, per un totale di trenta uomini. Setacciate diverse aree della cittadina del Tau, anche nei parchi solitamente siti di spaccio.

Ma accertamenti anche in altri ambiti sono stati eseguiti dai militari per verifiche a tappeto che nei giorni scorsi, ad esempio, con i Nas e il Nucleo Ispettorato del lavoro, avevano portato alla chiusura di un ristorante e a multe per varie inadempienze.

Queste operazioni di prevenzione saranno ripetute periodicamente nei prossimi giorni.

Ieri molti cittadini si sono domandati cosa fosse accaduto visto l’ampio dispiego di forze dell’ordine, carabinieri in primis. La gente apprezza perché si sente tutelata.

M.S.