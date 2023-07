Contro vandali e delinquenza Quattro nuove telecamere

Maggiore sicurezza. Quattro nuove telecamere di videosorveglianza sono state installate dall’amministrazione comunale al parco Pandora di Segromigno in Monte grazie ad un finanziamento ottenuto dalla partecipazione ad un bando regionale cui si aggiungono risorse comunali. Prosegue così il potenziamento della rete di videosorveglianza sul territorio comunale per aumentare la sicurezza dei cittadini nelle aree più frequentate e quindi più soggette ad episodi di microcriminalità." I nuovi dispositivi – dichiara l’assessore alla sicurezza Lucia Micheli - come quelli già installati in altre aree pubbliche particolarmente frequentate rappresentano infatti un deterrente contro di furti ed atti vandalici".

M.S.