Contributo in pagamento per le 1.219 famiglie inserite in graduatoria

Sono in pagamento i contributi previsti dal “Pacchetto scuola- anno scolastico 20222023” per tutte le 1.219 famiglie che sono state inserite utilmente nella graduatoria. Il beneficio, di 150 o 200 euro, servirà per l’acquisto di libri e materiale didattico e servizi legati alla scuola, come la mensa e il trasporto. Il contributo viene erogato nella modalità richiesta dalle famiglie nel modulo di domanda, con accredito su un conto corrente postale o bancario, o quietanza diretta con riscossione agli sportelli del Banco Popolare-Cassa di Risparmio di Lucca entro il 23 giugno: oltre questa data decadrà infatti il diritto alla riscossione.