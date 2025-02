Contributo affitto. Petizione Pd

Contributo affitto subito: il Pd nelle piazze per raccogliere le firme. Va avanti la campagna promossa dal Pd con chiare sollecitazioni al Governo e all’amministrazione comunale affinché il tema della casa e in generale quello delle politiche sociali torni a essere centrale nell’agenda politica e programmatica. “Contributo affitto subito”, è questo il nome della campagna presentata lo scorso novembre, che torna ora sul territorio con una serie di banchetti e iniziative per coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini (la petizione può essere firmata online su change.org).

Il calendario. Ecco le date in cui è possibile firmare fisicamente la petizione: sabato 22 febbraio, dalle 9 alle 12, al mercato Don Baroni; martedì 25 febbraio, dalle 9 alle 12, al mercato di Ponte a Moriano; sabato 1 marzo, dalle 15 alle 18, in via Fillungo, di fronte alla chiesa di San Cristoforo; sabato 8 marzo, dalle 9 alle 12, al mercato Don Baroni; martedì 11 marzo, dalle 9 alle 12, al mercato a Ponte a Moriano; sabato 15 marzo, dalle 18 alle 18, in via Fillungo, di fronte alla chiesa di San Cristoforo.