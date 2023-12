Contributi per le famiglie delle persone affette da malattie rare

C’è tempo fino al 22 dicembre prossimo per partecipare al bando del Comune di Lucca per il sostegno alle famiglie delle persone affette da malattie rare o orfane di diagnosi. Il bando è frutto del protocollo sottoscritto del 2019 dall’amministrazione comunale con l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, l’Ordine dei Medici della provincia e l’Associazione “Amici del Cuore” a supporto ai bisogni dei soggetti affetti da malattie rare residenti nel territorio comunale e delle loro famiglie che abbiano sostenuto spese nell’anno 2022. L’ammontare complessivo del contributo dedicato è stato fissato in euro 17mila euro. Bando sul sito del Comune.