Contratto nuovo, paga vecchia: sciopero nella metalmeccanica

I lavoratori metalmeccanici lucchesi hanno scioperato ieri per il rinnovo del contratto di lavoro, uno sciopero articolato provinciale dove le Rsu hanno deciso differenti modalità, da 4 a 8 ore. Lo scontro in atto con Federmeccanica, che fa parte di Confindustria, per le organizzazioni che fanno capo a Fim, Fiom e Uilm, segna il punto della negazione del confronto con le delegazioni sindacali.

“Di fronte alle richieste democraticamente condivise nelle assemblee con i lavoratori – specificano Fim, Fiom e Uilm – le stesse vengono messe in discussione da una controproposta da parte dei datori di lavoro che negano l’aumento del salario. Non si è mai visto un contratto senza un aumento certo della paga e questo è quello che vogliono dare ai lavoratori, dopo la precarietà e la mancanza della sicurezza, vogliono rendere anche la retribuzione un fatto precario senza nessuna certezza“.

“Questa situazione è inaccettabile – è la protesta delle tre sigle e dei lavoratori del settore metalmeccanico – e ci batteremo fin quando i rappresentanti dei datori di lavoro non riapriranno una trattativa vera“. Il braccio di ferro è all’inizio. Nei prossimi giorni infatti le organizzazioni annunciano fermate e lo sciopero dello straordinario.

Intanto per oggi l’assemblea dei lavoratori della Pcmc di Fornaci di Barga ha deciso di indire uno sciopero per l’intera giornata di oggi per protestare contro il licenziamento in tronco di un collega.